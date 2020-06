Doveva rilanciare una saga storica, ma alla fine, pellicola con Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger e Mackenzie Davis, è stato uno dei grandi flop dello scorso autunno in compagnia di Gemini Man

Per la pellicola prodotta da James Cameron e diretta da Tim Miller la perdita avrebbe toccato quota 120 milioni di dollari come vi abbiamo spiegato al tempo.

Qualche giorno fa, in un’intervista pubblicata su NME, è stata proprio Mackenzie Davis (interprete di Grace) a dire che, secondo lei, sarebbe folle pensare all’ipotesi di un sequel richiesto dai fan:

Ho davvero amato il film e sono davvero orgogliosa di quello che abbiamo fatto, ma al box office non c’è stata una grande domanda per questa pellicola e pensare che le persone ne vogliano vedere un altro sarebbe folle. Bisogna prestare attenzione a quello che vuole il pubblico. Il pubblico vuole cose nuove. Io stessa voglio nuove cose. Ci sono cosi tante persone che non rientrano nel classico stampino di chi lavora a grossi franchise e non hanno avuto modo di fare dei film. Sono su persone come queste che bisognerebbe investire.

A fine gennaio, Linda Hamilton aveva spiegato all’Hollywood Reporter di essere sostanzialmente felice di aver chiuso il capitolo “Sarah Connor”, mentre invece Gabriel Luna, interprete del villain REV-9, sempre a gennaio, ammetteva di non disprezzare l’idea di un eventuale spin-off in stile Joker dedicato proprio al killer robotico:

Non ho considerato la possibilità di un ritorno, ma dopo aver terminato il film ci siamo ritrovati a fare le varie attività press, i Botta e Risposta e ho visto la risposta del pubblico, quanto le persone stavano amando il personaggio, il “Nuovo Terminator”, ho iniziato a giocare col regista Tim Miller proponendogli delle idee perché c’è del potenziale per un film solitario in stile Joker. Un film tipo “anatomia di una macchina per uccidere”. Mi pare interessante. Chi è questa gente? Chi è l’essere umano su cui è basato il T-800? E quello che hanno usato per il T-1000? Potrebbe essere un’idea interessante esplorare chi sia stata la persona che è poi diventata REV-9? Poteva essere una specie di eroe a cui hanno poi rubato le sembianze per i Terminator?