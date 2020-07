Il Giffoni Film Festival quest’anno compie 50 anni, e inaugurerà le celebrazioni con la proiezione in anteprima di Onward – Oltre la magia, il film Pixar Animation Studios la cui uscita è attualmente fissata al 22 luglio nel nostro paese (leggi la recensione).

Vi riportiamo il comunicato ufficiale:

Uno special screening per tornare a sognare ed emozionarsi in sala, festeggiando l’inizio delle celebrazioni della 50esima edizione del Giffoni Film Festival

La nuova architettura creativa di #Giffoni50 si presenta al mondo con una serie di eventi che inizieranno giovedì 16 luglio e si concluderanno il 30 dicembre. Il tradizionale festival “si fa in quattro”, dividendosi in momenti diversi modulati in base al target di età dei jurors ai quali, ancora di più, sarà garantito il massimo della sicurezza. La prima tranche si svolgerà a Giffoni Valle Piana dal 18 al 22 agosto, la seconda dal 25 al 29 agosto, la terza tra settembre e novembre e la quarta dal 26 al 30 dicembre. Ma c’è una data importante: l’inizio delle celebrazioni del 50ennale (in programma fino al 2021): giovedì 16 luglio il mondo del cinema riparte da Giffoni con Pixar Animation Studios che offrirà ai jurors la possibilità di vedere in anteprima ONWARD – OLTRE LA MAGIA.

Quando due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, hanno l’inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre, si imbarcano in una straordinaria avventura a bordo dell’epico furgone di Barley, Ginevra. Come ogni impresa che si rispetti, la loro avventura è ricca di incantesimi magici, mappe misteriose, ostacoli insormontabili e scoperte incredibili. Ma quando la coraggiosa mamma dei ragazzi, Laurel, si accorge che i suoi figli sono scomparsi, si allea con la Manticora, una ex guerriera in parte leone, in parte pipistrello e in parte scorpione, e inizia a cercarli. Nonostante le pericolose maledizioni, questo singolo magico giorno potrebbe significare molto più di quanto avessero mai immaginato.

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, la squadra creativa che ha realizzato Monsters University, Onward – Oltre la Magia include tra le voci italiane Sabrina Ferilli (Laurel Lightfoot), Fabio Volo (Wilden Lightfoot), Favij (spiritello), Raul Cremona (apprendista stregone) e David Parenzo (cameriere).

Uno special screening per sognare, tornare a emozionarci in sala, con il grande schermo pronto ad illuminare i volti e le speranze di centinaia di giurati. Un titolo che farà battere i cuori attraverso la forza rigenerante del cinema che, oggi più che mai, saprà regalare ai giovani una ritrovata socialità.

“La voglia di ripresa è forte – spiega il direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi – sempre più sentito dai ragazzi il bisogno di tornare in sala e venire stupiti dalla magia e dal fascino Pixar che, di generazione in generazione, non hanno mai deluso le aspettative. Giffoni non poteva che iniziare in un modo così eccezionale e con un partner tra i più prestigiosi al mondo”.