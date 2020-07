In una recente intervista con l’ Hollywood Reporter , J.K. Simmons ha parlato della Snyder Cut dipreannunciando che conterrà – come sappiamo – un bel po’ di materiale.

L’attore è apparso favorevole alla nuova versione del film in arrivo nel 2021 su HBO Max:

Sono sempre a favore della visione di un regista, specialmente quella di un regista che si è dimostrato così iconico alle prese con quel genere. Ci sono diverse ragioni per cui le cose hanno preso quella piega con quel film. Qualunque cosa pensiate della versione arrivata al cinema, anche se avete amato assolutamente quel film, è certamente interessante assistere alla visione di Zack. La cosa che so per certa è che sarà lungo, perché c’è tantissimo materiale che vuole inserire.

Snyder intanto continua a diffondere notizie sul suo film con il contagocce. In uno scambio su Vero ha infatti lasciato intendere che nel film potrebbe apparire Jonathan Kent per l’ultima volta:

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

