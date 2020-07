In una recente intervista con Comicbookmovie , i fratelli Russo hanno commentato per la prima volta la notizia dell’uscita delladiprevista su HBO Max nel 2021.

In particolare, Joe Russo ha spiegato di essere molto felice per Snyder e di non aver mai sentito parlare di director’s cut ai Marvel Studios:

Penso sempre sia fantastico quando la visione originale di un regista riesce ad arrivare finalmente sullo schermo. Siamo stati molto, molto fortunati nella nostra carriera, perché tutto ciò che abbiamo fatto per la Marvel è ciò che noi chiameremmo la nostra director’s cut. Sono sempre stati molto gentili, e hanno sempre sostenuto la nostra visione di quei film. Non è rimasto nulla sul pavimento della sala di montaggio che noi vorremmo venisse reinserito in questi film. Abbiamo lavorato molto duramente per ottenere i film che sono usciti al cinema, quindi siamo fortunati perché quei quattro film sono le nostre director’s cut.

CORRELATO ALLA SNYDER CUT