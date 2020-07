Chronicle Collectibles ha messo in vendita sul suo store una nuova statua da collezione ispirata a, iconico cult di Steven Spielberg. La statua in questione mostra un Velociraptor che evade da una recensione (scena non presente nel lungometraggio).

L’oggetto ha un costo di $549.99.

Potete vedere tutte le immagini della statua cliccando sulla foto qua sotto:

Qua sotto trovate la sinossi di Jurassic Park di Steven Spielberg:

Il magnate statunitense John Hammond ha realizzato in gran segreto, sull’isola Nublar, al largo del Guatemala, il parco divertimenti più ambizioso e fantastico della sua vita. Grazie al dottor Wu, uno scienziato cino-americano esperto di clonazione e ricostruzione del DNA, ha riportato in vita, utilizzandone il sangue trovato in alcune zanzare vissute nel Giurassico, alcune specie di dinosauri, erbivori e carnivori. Per ottenere l’approvazione finale degli azionisti del grandioso progetto, specie in termini di sicurezza dei visitatori e pertinenza degli aspetti scientifici, Hammond invita per un week-end nell’isola il dottor Alan Grant, un esperto paleontologo, Ellie Sattler, paleobotanica, l’avvocato Donald Gennaro, in rappresentanza degli azionisti, un matematico, Ian Malcolm, i due suoi nipotini, Lex e Tim.