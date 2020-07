Durante la promozione di Brave New World,è tornato a parlare del ruolo dicon Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused , e della petizione per un sequel. L’attore si è detto felicissimo per il supporto dei fan e di tutti quegli spettatori che hanno “riscoperto” la pellicola di Ron Howard.

Ha poi parlato della possibilità di tornare a interpretare Han Solo e dell’aspetto che trova più avvincente a riguardo:

Lo farei, ma dovrebbero esserci i presupposti giusti. La cosa avvincente e liberatoria di Han Solo, per certi versi, è il suo senso del divertimento. La parte che preferisco del personaggio ingrana la marcia nel finale, quando diventa quel tipo di persona e l’uomo che amiamo. Partire da quel punto in poi sarebbe interessante, perciò vedremo. Credo che siano diventati così creativi con Star Wars, distribuendo le storie in modi diversi, che magari potrebbe saltar fuori un espediente fresco e interessante. Vedremo, chi lo sa?

La sensazione è che l’attore si stia riferendo alla possibilità di tornare a interpretare Han Solo in un progetto per Disney+. A voi piacerebbe?

Solo: A Star Wars Story è uscito il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola è incentrata su un giovane Han ed è ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars Story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Fonte