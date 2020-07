Annunciato nel novembre 2018, il film diè molto atteso dai fan della saga che desiderano sapere che ne è stato di Rick e Anne (Andrew Lincoln e Pollyanna McIntosh) dopo che sono stati portati via da un elicottero nella serie tv. Tuttavia ci vorrà ancora del tempo prima che possano iniziare le riprese, bloccate dall’emergenza Coronavirus.

Il co-fondatore di Skybound Entertainment David Alpert ha infatti aggiornato sulla produzione durante una tavola rotonda virtuale:

Sarà un grande film. Ma in questo momento dobbiamo semplicemente aspettare. Non possiamo girarlo adesso, è il nostro problema in questo momento. Non vediamo l’ora di tornare in produzione e far ripartire tutto. Sarà un film davvero speciale, unico, diverso dal solito, e non vediamo l’ora di tornare a lavorarci. Bisogna aspettare che sia tutto più sicuro.