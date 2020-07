Oggi arrivano notizie tanto brutte quanto attese per, l’attesissima pellicola di Christopher Nolan.

Come riportato da The Wrap, la Warner Bros. Pictures ha infatti deciso di rimuovere il film dal calendario facendo così slittare l’uscita a data da destinarsi.

La pellicola doveva arrivare negli Stati Uniti il 14 agosto.

Nel dare l’annuncio il capo della Warner Bros. Toby Emmerich ha lasciato intendere che la pellicola potrebbe arrivare in anticipo in alcuni territori rispetto a quanto inizialmente programmato:

Condivideremo la nuova data del 2020 di Tenet a brevissimo. Non tratteremo Tenet come un’uscita in contemporanea mondiale, perciò i nostri progetti di marketing e distribuzione rifletteranno la cosa.

Non è chiaro al momento se la data d’uscita italiana del 26 agosto subirà variazioni.

AGGIORNAMENTO – Anche il terzo film dell’Universo Conjuring, Conjuring – Per ordine del diavolo, non arriverà al cinema nella data prevista. Inizialmente programmato per il 14 settembre, il film arriverà al cinema il 4 giugno 2021, lasciando così spazio a Tenet.

Tenet: i dettagli e la sinossi

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures.