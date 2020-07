ha parlato a tutto spiano della suadicon Grace Randolph di Beyond the Trailer

Il regista ha prima di tutto parlato della durata del progetto svelando che potrebbe superare i 214 minuti inizialmente annunciati:

Tutti sanno che ho alluso più volte alla durata di 214 minuti. Allo stato attuale direi che durerà di più. È bellissimo poter mostrare ai fan tutto questo nuovo materiale, potranno vedere nuove sequenze folli e spettacolari, perciò sarà davvero emozionante per tutti.

Insomma, il film durerà più delle 3 ore e 34 minuti inizialmente annunciate, ma questo non sarà un problema se Snyder e HBO Max opteranno per la divisione in episodi.

Snyder ha inoltre annunciato che sabato arriverà, in occasione della JusticeCon, un nuovo assaggio del suo Justice League:

Magari mostrerò una clip, una clip piccola. E magari ci sarà anche un piccolo annuncio per i fan.

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

