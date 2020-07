Stavamo lavorando alla sceneggiatura e ai concept quando ho lasciato il film, per motivi di sviluppo. Stavamo sviluppando la sceneggiatura. Sono stato molto fortunato a dirigere i film che ho diretto. Il percorso che volevo seguire e il percorso che volevano seguire tutti coloro che sono stati coinvolti in essi è sempre stato lo stesso. Ci sono delle volte in cui invece si vedono due percorsi diversi. Ovviamente si può arrivare a dei livelli molto traumatici quando si tratt adi qualcosa a cui tieni tantissimo e nel quale hai investito così tante energie. Ma è una delle cose che è necessario accettare quando ci si assume una responsabilità in un film, in particolare quando hai il ruolo di narratore: ci saranno dei cuori spezzati. Ci saranno grandi delusioni e ci saranno vittorie. La speranza è che alla fine ne emerga un equilibrio generale.

Come noto, Colin Trevorrow doveva dirigereprima di lasciare la produzione per divergenze creative con la Lucasfilm ed essere sostituito da JJ Abrams per. Negli ultimi mesi sono trapelate notizie sui piani che aveva il regista per l’ultimo film della saga , e ieri durante il panel “ Directors on Directing ” al Comic-Con@Home lui stesso ha commentato il suo coinvolgimento:

Dell’esperienza di lavorare a Star Wars il regista ricorda con affetto l’aver lavorato con suo figlio nella costruzione di un modellino di un’astronave di Star Wars IX completamente inedita. Si tratta del Tie Marauder, che il regista ha mostrato durante il panel:

Io e mio figlio abbiamo progettato due astronavi, ne ho due. Una è a Galaxy’s Edge, a Disneyland. Questa invece è l’altra, ed esiste in quest’unica versione 3D. Si chiama TIE Marauder, e per Natale i ragazzi l’hanno dipinto per me – ho solo questa come versione 3D. È l’unica al mondo, ed è un ricordo straordinario di un’esperienza incredibile dall’inizio alla fine: realizzare un’astronave di Star Wars con mio figlio.

