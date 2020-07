È durante il panel “Directors on Directing” del Comic-Con@Home, moderato da Collider , cheha fatto una promessa ai fan di

Il terzo e ultimo film della saga di Jurassic World, le cui riprese sono finalmente riiniziate a Londra dopo mesi di stop dovuto al lockdown, includerà più animatronic di tutti i film precedenti:

Dal primo Jurassic World, siamo riusciti a inserire sempre più effetti speciali pratici, e in questo film abbiamo inserito più animatronic che nei primi due. E quello che ho scoperto, soprattutto in questi ultimi due mesi, è che finalmente abbiamo raggiunto il punto dove è possibile… Le estensioni digitali hanno raggiunto un livello di definizione e di dettaglio paragonabile a quello degli animatronic. Finora non potevamo mescolare realmente le due cose, si vedeva lo stacco. Ora è possibile, e questa cosa mi entusiasma moltissimo.

L’utilizzo dei robot animatronici è molto utile anche come riferimento per realizzare degli effetti visivi estremamente realistici, come ha spiegato Trevorrow:

Il regista di Il Regno Distrutto, J.A. Bayona, ha scoperto come valorizzare splendidi elementi di illuminazione fotorealistici che facessero da riferimento nei piccoli movimenti. Anche solo una testa, o una mascella, che si muovevano ma erano dipinte in maniera splendida, dipinte a mano. E lo facciamo con tutti i dinosauri: quando li inseriamo in uno spazio, è possibile veramente vedere come la luce reagisce sulla loro pelle. E se alla fine se decidiamo di utilizzare una versione digitale dell’animale, ci sarà sempre qualcosa nel girato originale che sta reagendo alla luce in quell’ambientazione… Anche solo l’utilizzo delle marionette e dei pupazzi si sta rivelando davvero utile.

Ricordiamo che oltre che nel Regno Unito, le riprese di Jurassic World: Dominion dovrebbero tenersi anche a Malta, in Canada e (forse) alle Hawaii, anche se non è chiaro se dopo l’emergenza la produzione ha cambiato piani sulle ambientazioni. La sceneggiatura del film è firmata da Colin Trevorrow (che sarà anche produttore con Steven Spielberg) e da Emily Carmichael.

Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie; torneranno anche Justice Smith e Daniella Pineda dopo un ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto.

Il film chiuderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi”.

Ancora non sappiamo nulla sulla trama di Jurassic World: Dominion, solo che sarà ambientata un po’ di tempo dopo Il Regno Distrutto.