Durante il panelat Home tenutosi al Comic-Con@Home 2020, il papà diha parlato del suo coinvolgimento nei film di Rick Grimes annunciati nell’ormai “lontano” 2018.

Nel corso del suo intervento ha dichiarato:

In realtà non ho mai parlato pubblicamente circa il mio coinvolgimento nei film di Rick Grimes che stiamo realizzando con la AMC e la Universal. Ma sono molto coinvolto nella loro realizzazione. Parlo frequentemente con Andrew Lincoln, lavoro con David Alpert e Scott Gimple, con la Universal e la AMC per dare forma al progetto. Per noi è fondamentale che questi film siano spettacolari. Vedere Andrew Lincoln che torna nei panni di Rick Grimes è una cosa speciale e non possiamo approcciarci a questi film in una maniera che sia in una qualche maniera carente delle giuste attenzioni perché sarebbe un disservizio nei confronti di Andrew, di Rick Grimes e dei fan. Per questo ho lavorato molto all’elaborazione della storia per avere la certezza che tutto sia fatto con criterio. Stiamo lavorando duramente per regalarvi il miglior film possibile. Per questo motivo, e chiaramente per colpa della pandemia, le notizie sono state alquanto scarse. Ma ora ad esempio, vi ho già detto troppo.