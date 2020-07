Nel corso di un’intervista con l’ Hollywood Reporter per parlare di, Maisie Richardson-Sellers ha parlato della sua esperienza sul set di Star Wars – Il risveglio della Forza (il suo primo ruolo cinematografico) nei panni di

L’attrice teatrale ha svelato che questo in realtà è stato un ruolo di ripiego visto che aveva partecipato a diversi provini per interpretare Rey, un ruolo poi toccato a Daisy Ridley.

Ho partecipato a sei mesi di provini per Star Wars: Il risveglio della Forza, è stato molto intenso e ovviamente non ho avuto la parte di protagonista, ma una piccola. J.J. Abrams è stato dolcissimo, è stato adorabile con me e alla fine mi ha dato comunque una parte. La mia prima esperienza in assoluto davanti alla macchina da presa è stata una scena con Carrie Fisher. Non avevo idea di cosa fare, non ero mai stata su un set. Avevo solo fatto teatro fino a quel punto. È stata una prova del fuoco stressante ma splendida. Ha trasformato ciò che poteva essere un’esperienza dolorosa in una molto positiva nonché in un’occasione pr imparare.