Ieri abbiamo scoperto che, l’attesissimo film di Christopher Nolan, approderà nei cinema di oltre 70 paesi tra cui Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Spagna, Russia e Regno Unito a partire dal

Oggi vi mostriamo il nuovo poster IMAX che conferma la data d’uscita italiana per il 26 agosto. La compagnia ha preannunciato inoltre che “i biglietti IMAX saranno presto in vendita”.

Da Variety apprendiamo invece tutte le altre date d’uscita:

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.