In un certo qual modo, uncon le pistole lo abbiamo già visto in, film con protagonistadiretto da Jason Lei Howden (Deathgasm). Ambientato in un mondo un po’ differente del nostro, Radcliffe veste i panni di un programmatore di videogame che, dopo un disguido, si risveglia una mattina con delle pistole letteralmente imbullonate alle sue mani, venendo così spinto a partecipare a Skizm, uno show di combattimenti mortali illegale che viene trasmesso in live streaming online. Il ragazzo scopre che il suo primo avversario da battere è Nix (Samara Weaving), stella del mortale gioco.

Adesso però è approdato online il trailer di Harry Potter e le Armi Mortali, una versione alternativa di Harry Potter e la Pietra Filosofale in cui le bacchette dei maghi e streghe del ben noto Wizarding World sono sostituite da pistole.

Come spiega l’autore del filmato nel sito ufficiale, l’intento della sua creazione è chiaramente satirico in un contesto come quello statunitense in cui le problematiche collegate alla circolazione delle armi da fuoco sono ben note. Un contesto dove, peraltro, le produzioni cinematografiche di Hollywood hanno, da sempre, una ben nota fascinazione per l’impiego di pistole, fucili, mitra e quant’altro.

Nel sito, l’autore specifica che “quello che era nato come uno scherzo privo di gusto ha portato, alla luce delle varie stragi perpetrate con le armi da fuoco e gli altri orrori quotidiani, a domandarci se Hollywood non spinga un po’ troppo l’acceleratore sull’uso delle armi […] Sono glorificate dai media. Abbiamo fatto in modo che l’atto stesso di sfoderare una pistola svuotandone il caricatore e ricaricandolo magari in slow motion sia diventata una cosa “stilosa”. Ma a prescindere dalle considerazioni di carattere estetico, un’arma da fuoco è concepita con uno scopo ben preciso: uccidere”.

