Una settimana fa, giorno più, giorno meno, abbiamo parlato diin riferimento al ponte in Polonia cheand co vorrebbero far saltare in aria durante una scena della pellicola.

Sì, avete letto bene: un ponte.

Nello specifico, si tratta del ponte Pilchowicki cosa che ha però portato i residenti dell’area ad esprimere la loro opposizione in merito. La struttura situata nei paraggi della città di Pilchowice è stata costruita nel 1909 ma, a causa del suo deterioramento, non viene più impiegata. Motivo per cui, stando al Ministero della Cultura, non avrebbe i presupposti normativi per essere considerato un monumento.

Sulle pagine di Empire è stato proprio il regista del film a fare un po’ di chiarezza:

L’area in questione è molto desiderosa di promuovere il turismo. Le strade locali sono quelle che sono e la loro migliore opportunità per operare in tal senso è rivitalizzare il datato sistema ferroviario. Cosa che include la rimozione del ponte principale del ponte in questione che, stando agli ingegneri, è strutturalmente inappropriato. Fra l’altro il ponte non è stato neanche costruito interamente nel 1906 come riportato. Quel ponte è stato parzialmente distrutto dai tedeschi in ritirata durante la Seconda Guerra Mondiale, prima di venire ricostruito (il ponte di oggi è, infatti, molto simile a un altro nella medesima zona che, difatti, non è tutelato in quanto monumento). In sostanza: per aprirsi al turismo, quell’area deve liberarsi del ponte.

Christopher McQuarrie aggiunge anche che buona parte delle informazioni errate in merito approdate sui media, sono imputabili alla vendetta di una persona che non ha ottenuto un posto nel team produttivo del blockbuster tramite una campagna di disinformazione attuata anonimamente via social.

In Mission: Impossible 7 e 8 ritroveremo, oltre a Tom Cruise, anche Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Christopher McQuarrie scriverà e dirigerà i due film (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 19 novembre del 2021, mentre l’ottavo arriverà il 4 novembre del 2022.

Cose ne pensate?