è stata da poco nominata capo della divisione cinematografica della Paramount Pictures, e ha già un compito importante: elaborare un piano per il futuro della saga disul grande schermo.

Per fare questo, la major ha messo in pausa i tre progetti legati al franchise che stava sviluppando. Parliamo del film scritto (e potenzialmente diretto) da Noah Hawley, del film scritto da Mark L. Smith (The Revenant) e potenzialmente diretto da Quentin Tarantino e dell’eventuale quarto episodio della saga principale con Chris Hemsworth e Chris Pine tra i protagonisti, potenzialmente diretto da S.J. Clarkson.

La Watts ha gestito per due decenni i più importanti franchise della 20th Century Fox, e ora dovrà applicare la sua esperienza a una delle proprietà intellettuali di maggior valore della Paramount, mettendo possibilmente ordine e dando una direzione alla saga.

Secondo Deadline, il film di Noah Hawley era nello stadio più avanzato di tutti: si parlava di un inizio di pre-produzione. Il regista non avrebbe ancora abbandonato il progetto, che secondo il sito coinvolgerebbe un cast completamente nuovo e una trama che ruota attorno a un virus letale (!), ma potrebbe farlo presto visto i numerosi impegni che lo coinvolgono.

Per quanto riguarda il film scritto da Mark L. Smith, il sito afferma che non è stato ancora accantonato nonostante Tarantino lo abbia abbandonato. La trama sarebbe basata su un episodio della serie classica ambientato in un contesto da “gangster degli anni Trenta” e la storia si svolge prevalentemente sulla Terra.

Deadline sostiene che questi due progetti, però, potrebbero essere utili al franchise come spin-off alla Logan solo una volta rilanciata la saga. Il film con protagonisti Chris Hemsworth e Chris Pine, invece, sarebbe semplicemente troppo costoso da realizzare.