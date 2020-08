I fulmini nell’universo disono come un marchio di fabbrica legati al personaggio del malvagio Imperatore Palpatine. Lo abbiamo visto anche nell’ultimo film della saga, ovvero L’Ascesa di Skywalker.

Non è quindi difficile collegare Palpatine a quello che sta accadendo in questi giorni a Star Wars: Galaxy’s Edge a Walt Disney World. In questo periodo infatti sono abbastanza comuni temporali estivi in quella zona che portano con sé un grande numero di fulmini. In tal senso l’utente di Twitter @Austin_Cop_17 è riuscito a immortalare in un video un enorme fulmine che si è abbattuto sul parco a tema colpendo un parafulmini posto in una zona alta dell’area.

Potete vedere il video qua sotto:

Star Wars: Galaxy’s Edge è l’espansione tematica più grande mai realizzata presso un parco Disney, e permette agli ospiti di visitare un lontano pianeta ai margini della galassia, sul confine con lo spazio selvaggio, un luogo di commercio dove gli ospiti approdano nel bel mezzo dell’azione per vivere la loro storia nel mondo di Star Wars.

I parchi includono entrambi due attrazioni principali che catapultano i visitatori nella guerra tra il Primo Ordine e la Resistenza. Ogni attrazione, e l’intero parco, offre la possibilità di immergersi completamente nell’universo di Star Wars come mai avvenuto prima.

Qua sotto trovate le informazioni sull’ultimo film della saga di Star Wars:

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, gli altri film della saga e le varie serie animate di Star Wars sono disponibili su Disney+, la piattaforma streaming della Disney.

Nel cast del film abbiamo ritrovato Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Il lungometraggio è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 18 dicembre e ha incassato, a livello globale, 1.074 milioni di dollari.

FONTE: WDWNewsToday.com