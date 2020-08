, il classico di Mel Brooks, come Via col Vento.

Ricorderete che, nel mese di giugno, l’immortale capolavoro del 1939 diretto da Victor Fleming è stato protagonista della cronaca per via della sua temporanea rimozione da HBO Max, la piattaforma streaming targata WarnerMedia. Il motivo? Si trattava di un film che andava contestualizzato. Dopo un paio di settimane di assenza, Via col Vento è poi tornato disponibile preceduto da due video, il primo a cura di Jacqueline Stewart, professore di cinema presso l’Università di Chicago e conduttore di “Silent Sunday Nights”su Turner Classic Movies, in cui viene motivato perché “questo epico dramma del 1939 dovrebbe essere visto nella sua forma originale, contestualizzato e discusso”. Il secondo è una registrazione di un’ora del panel “The Complicated Legacy of ‘Gone With the Wind” effettuata al TCM Classic Film Festival nell’aprile del 2019, moderato dall’autore e storico Donald Bogle.

HBO Max ha deciso di intraprendere una strada analoga con Mezzogiorno E Mezzo Di Fuoco di Mel Brooks, pellicola riconosciuta come una delle migliori commedie di sempre.

Il film è ora preceduto da un’introduzione che parte in automatico prima di lasciare il pubblico statunitense alla visione del lungometraggio.

Un portavoce della compagnia afferma che si tratta di una mossa atta a “porre il film nel contesto sociale adeguato”. L’intro è curata sempre da Jacqueline Stewart che spiega:

Come implicato dalla stessa trama, la questione del razzismo e protagonista di Mezzogiorno E Mezzo Di Fuoco. Il linguaggio e l’attitudine razzisti pervadono tutta la pellicola. Ma si tratta di attitudini tipiche di quei personaggi che vengono esplicitamente dipinti come bigotti, ignoranti e stupidi. L’autentica e decisamente più illuminata prospettiva ci viene fornita dai protagonisti interpretati da Cleavon Little e Gene Wilder.

Mezzogiorno E Mezzo Di Fuoco, la sinossi del film di Mel Brooks: