Den of Geek ha intervistato Mattson Tomlin per parlare di Project Power e ha approfittato per fare alcune domande a proposito di, di cui ha curato la sceneggiatura con Matt Reeves.

“Credo che, prima di tutto, parliamo di una versione più giovane [di Batman] rispetto alle più recenti che abbiamo visto” ha commentato Tomlin. “E poi, se guardate al lavoro da regista di Matt Reeves, che si tratti di Let Me In, di Cloverfield o del Pianeta delle scimmie, quello che cerca sempre è l’emozione, non è mai l’azione. La domanda che si pone è sempre: “qual è l’anima di questo personaggio?“.

Ha poi aggiunto:

Batman è una persona che ha dovuto affrontare un trauma e che fa tutto ciò che fa come una diretta conseguenza di questo trauma: questo film non si tira indietro da questo aspetto, ma anzi, lo affronta in modi belli e sorprendenti. È l’unica cosa che posso dire senza che mi urlino contro.

Parlando con ComicBook ha poi spiegato, in rapporto al regista:

Essere coinvolto in questo film è un sogno che si avvera. Devo tantissimo a Matt Reeves, mi ha reso uno sceneggiatore migliore, e lascerà tutti a bocca aperta con quello che sta facendo.

The Batman uscirà il 1° ottobre 2021. Le riprese dovrebbero cominciare tra qualche settimana nel Regno Unito.

Regista del film Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.