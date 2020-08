sta contribuendo a far ripartire i cinema nel quarto weekend di riaperture in Cina, e con ottimi risultati. La Warner Bros. ha infatti trasformato il ritorno in sala della pellicola di Chris Columbus in un vero evento, proponendo una rimasterizzazione 4K 3D.

Secondo quanto riporta Deadline (che cita le stime di Maoyan), il film ha raccolto 4.5 milioni di dollari venerdì e 4.8 milioni sabato, per un totale di 9.3 milioni di dollari in due giorni e potenzialmente 14 milioni di dollari nel weekend di tre giorni. Si tratterebbe del miglior risultato raggiunto finora da qualunque film nell’epoca post-lockdown nel paese. Non solo: Harry Potter e la Pietra Filosofale ha già battuto gli incassi che fece in Cina 19 anni fa (8 milioni di dollari), e si sta avvicinando al miliardo di dollari complessivi globali (nella somma di tutti gli incassi degli ultimi due decenni). Quando accadrà, sarà il secondo film del franchise ad aver superato quel traguardo.

Complessivamente, in Cina sono stati raccolti 9.1 milioni di dollari sia venerdì che sabato. Attualmente nel paese sono in vigore limiti di capacità dal 30% al 50%, per un totale di circa 8000 cinema aperti.

Il film epico The Eight Hundred ha iniziato le anteprime sabato, prima dell’uscita nazionale la settimana prossima, e ha incassato circa 2.1 milioni di dollari. Si tratta di una pellicola che doveva debuttare al festival di Shanghai l’anno scorso, ma la cui uscita è stata bloccata per motivi politici. Ora il film è arrivato in circa 6000 cinema cinesi, ovviamente dopo che sono state effettuate modifiche e tagli. Si tratta del primo film cinese girato interamente con cineprese IMAX.

Tra gli altri film di catalogo che stanno avendo un buon successo figurano Bad Boys for Life, che sabato ha raccolto 1.2 milioni di dollari per un totale di 2.1 milioni in due giorni, e Interstellar, che finora ha incassato ben 15 milioni di dollari. Il 28 agosto uscirà anche Inception, una settimana prima del lancio nazionale di Tenet.