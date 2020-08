Durante un’intervista Cbm ha parlato del suo ruolo diine ha ammesso di non esser mai stato al corrente dei piani della produzione in merito al suo personaggio.

Shatterstar fa una fine molto dolorosa in una sequenza in cui la neonata X-Force è in procinto di entrare in azione.

“Quando ho accettato il ruolo mi hanno praticamente nascosto cosa sarebbe successo” ha commentato Tan. “Una volta che l’ho scoperto ero comunque emozionato, lavorare con Ryan e Dave è stata un’esperienza bellissima e adoro sia i personaggi di Deadpool che di Shatterstar“.

L’attore a questo punto vorrebbe uno spin-off:

Ora che mi sono innamorato del personaggio, vorrei uno spin-off in cui esplorare il Mojoworld in stile Mad Max e Il Gladiatore. Sarebbe un sogno.

