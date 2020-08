Battuta d’arresto per, il nuovo film di Neri Parenti con Christian De Sica e Massimo Boldi le cui riprese sono in corso da qualche settimana nella Capitale

Mercoledì sono infatti risultati positivi al Coronavirus due dipendenti della società di catering ingaggiata dalla produzione, e così sabato Il Messaggero ha confermato lo stop alle riprese in attesa che vengano effettuati i controlli sulla troupe e sul cast. La produzione, ovviamente, segue rigidi protocolli di sicurezza come vuole la normativa, e infatti è proprio grazie a queste misure che è stato possibile rilevare immediatamente i casi e avviare il tracciamento. Ma trattandosi di due persone che si occupano del catering, sono entrate in contatto con molti membri della troupe, e quindi sono in corso verifiche a tappeto su tutto il team e sul personale dell’albergo di lusso (in questi giorni le riprese si svolgono in una zona isolata dell’area congressi dell’hotel). In tutto una trentina di persone, attori compresi, che al momento risultano negativi.

Le riprese, che sono iniziate il 27 luglio, si sono fermate giovedì e ieri sono stati effettuati nuovi tamponi: le riprese dovrebbero svolgersi nell’albergo del quartiere Monteverde fino al 19 agosto, per poi spostarsi in via Leone XIII, e se i tamponi rimarranno negativi non dovrebbero esserci particolari ritardi. Il piano di produzione prevede sette settimane di riprese, che si svolgeranno in gran parte in teatro di posa a Cinecittà.

Christian De Sica aveva svelato qualche giorno fa sempre al Messaggero alcuni dettagli sul film, spiegando che la storia si svolge nel 2030 in un resort su Marte. De Sica si chiamerà Fabio Sinceri, un noto bugiardo, e Massimo Boldi sarà… suo figlio: “Il pargolo è stato risucchiato in un buco nero ed è tornato indietro con le fattezze di Massimo”.

Inizialmente le scene su Marte dovevano essere girate in Marocco, ma ovviamente la pandemia ha costretto la produzione a trovare soluzioni in-house. Ecco quindi che Natale su Marte sarà il primo lungometraggio italiano a utilizzare le tecnologie impiegate da The Mandalorian: in un teatro di posa di Cinecittà verrà allestito un Led Wall a 360 gradi, e le riprese si svolgeranno sui set virtuali.

Un Natale su Marte è stato scritto da Neri Parenti e Gianluca Bonprezzi. Nel cast del film prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia, Indiana Production e Cattleya troviamo anche Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni, Fiammetta Cicogna e Herbert Ballerina.

