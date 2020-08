Ladi Justice League sarà, come abbiamo già visto, una delle protagoniste del DC FanDome, l’evento online gratuito che si terrà il 22 agosto per 24 ore di panel dedicati al mondo DC: dai fumetti, alle serie tv, ai film, ai videogiochi.

Zack Snyder intanto ha pubblicato su Vero una foto inedita dal film con Ray Fisher nei panni di Victor Stone durante un flashback.

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming HBO Max nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

Cosa ne pensate e quanto attendete la Snyder Cut di Justice League firmata da Zack Snyder? Ditecelo, come al solito, nei commenti in calce all’articolo!