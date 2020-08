Secondo quanto riportato dadurante The Kingcast , saràe non piùa occuparsi dell’adattamento cinematografico di(From A Buick 8), romanzo di Stephen King pubblicato nel 2002.

Mickle ha diretto Stake Land, We Are What We Are, Cold in July e All’ombra della luna, uscito nel 2019.

“Conoscete Jim Mickle, ragazzi? È bravissimo, cazz*” ha commentato Jane durante il podcast. “Lo abbiamo ingaggiato per il film. È emozionante, abbiamo anche a bordo due sceneggiatori con cui Jim ha già lavorato in passato“.

Jane, che reciterà nel film di cui sarà anche produttore, ha sottolineato che non è chiaro quando cominceranno le riprese, anche a causa della pandemia scatenata dall’emergenza sanitaria.

Ecco la sinossi ufficiale del romanzo:

Fa la sua comparsa nel lontano 1979 e continua la sua presenza sorniona in un capannone dietro la stazione di polizia della squadra D. È una macchina, una Buick blu notte, dentro sembra un giocattolo, ma un fatto è certo: dai copertoni sui quali non si posa mai un grammo di polvere, alla carrozzeria che si guarisce da sola, è viva come un animale… uno strano essere animato che a lunghi periodi di letargo alterna brevi, violenti attimi di attività.

Cosa ne pensate? Avete letto il romanzo di Stephen King Buick 8? Curiosi di vederne un adattamento cinmatografico? Ditecelo nei commenti!