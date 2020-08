Dopo che l’attore Alex Ferns si è lasciato sfuggire la notizia , è Variety a confermare che le riprese diripartiranno a settembre. Il film della Warner Bros sarà uno dei protagonisti del DC FanDome sabato sera (l’ultimo panel, alle 2.30 di domenica mattina, sarà dedicato proprio alla pellicola di Matt Reeves), e non è detto che sia proprio quella l’occasione in cui verrà data ufficialmente la notizia. Tuttavia Variety spiega come i set siano in costruzione ormai da alcune settimane, e che buona parte del cast è rimasto a Londra in questi mesi, mentre chi ha lasciato il Regno Unito vi sta tornando in questi giorni.

Secondo il sito, restano da effettuare circa tre mesi di riprese (la produzione era in corso da circa un mese quando c’è stato il lockdown), il che signifca che tendenzialmente entro fine anno potrà iniziare la post-produzione, senza quindi causare ulteriori ritardi nella data d’uscita, fissata attualmente per l’autunno del 2021.

Variety sottolinea inoltre che a presto dovrebbero iniziare anche le riprese di Animali Fantastici 3: in realtà possiamo confermarvi che la produzione del film inizierà ufficialmente a Londra il 1 settembre.

Vi terremo aggiornati!

The Batman uscirà il 1° ottobre 2021.

Regista del film Matt Reeves, l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.