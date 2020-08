Manca pochissimo al, e oggi la Warner Bros oltre a diffondere il trailer ufficiale del mega evento online ha anche annunciato di averlo diviso in…

Spiega il comunicato:

Carissimi Fan, vi abbiamo ascoltato! DC FanDome, l’esperienza virtuale unica nel suo genere per i super appassionati DC di tutto il mondo, non si può vivere in un solo giorno! Alla fine si è rivelata così imponente, con così tante ore di programmazione, che nemmeno The Flash potrebbe affrontarla in sole 24 ore! Al fine di soddisfare tutti i nostrin super fan ed offrire la migliore esperienza possibile, DC FanDome è stato ampliato in due eventi globali : il primo il 22 agosto – DC FanDome: Hall of Heroes, e una seconda esperienza on-demand con DC FanDome: Explore the Multiverse il 12 settembre, dove i fan potranno creare e dar vita alla propria avventura. Inoltre, ora sarà possibile teletrasportare la propria esperienza FanDome, poiché entrambi gli eventi saranno accessibili su tutte le piattaforme mobili (oltre a desktop). Optando per due eventi separati, vogliamo assicurarvi di poter assistere e vivere un’esperienza senza stress! Di seguito un recap di cosa aspettarsi:

DC FanDome: Hall of Heroes : sabato 22 agosto, alle 19:00 , i fan saranno trasportati nella DC FanDome: Hall of Heroes, un mondo epico progettato personalmente da Jim Lee con una programmazione speciale, panel e anteprime esclusive di film, serie TV, giochi, comics e altro ancora.

Lo spettacolo della durata di otto ore sarà disponibile alla visione per i fan di tutto il mondo, esclusivamente 3 volte nell’arco di 24 ore.

DC FanDome: Explore the Multiverse : sabato 12 settembre, alle 19:00, i fan potranno creare il proprio calendario personalizzato! La cosa grandiosa di questo evento è che sarà on demand, dando la possibilità di gestire la propria esperienza tramite uno speciale scheduler che sarà disponibile prossimamente (stay tuned!)

La Warner ha anche diffuso online un trailer di questa intensa 24 ore di panel che è perfetto per stuzzicare la curiosità di tutti i fan del mondo DC. Nel promo ci vengono promessi interessanti aggiornamenti per progetti cinematografici come Wonder Woman 1984, il nuovo Suicide Squad di James Gunn, The Batman con Robert Pattison e Black Adam con Dwayne “The Rock” Johnson, il tutto senza dimenticare la Snyder Cut che approderà su HBO Max nel 2021 e le novità collegate a tutti gli altri settori dell’intrattenimento che abbiamo citato in apertura di articolo.

Noi di BadTaste seguiremo l’evento qui sul sito a partire dalle ore 19 di sabato, pubblicando tutti gli aggiornamenti!

Per il DC FanDome sono stati chiamati a raccolta più di 300 star, creatori, membri del cast artistico e tecnico dell’amatissimo mondo DC che hanno preso parte ai più grandi film del brand, alle serie live-action, alle serie TV animate, giochi, fumetti, titoli home entertainment e prodotti licenziati.

DC FanDome presenterà oltre 100 ore di programmazione per celebrare il passato, il presente e il futuro dei contenuti DC attraverso panel virtuali, accesso dietro le quinte, esperienze generate dai fan, grandi anticipazioni ed esclusive della DC.

Sul sito schedule.dcfandome.com è possibile consultare il programma completo e costruire la propria scaletta di eventi, tenendo presente che nel corso delle 24 ore si terranno delle repliche proprio per permettere a tutti di seguire i panel anche in caso di sovrapposizioni.

Quanto attendete il DC FanDome e qual è l’annuncio – o il progetto – per cui desiderate ricevere aggiornamenti? Come al solito, dite la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!