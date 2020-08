In una lunga intervista pubblicata su The Wrap in vista degli Emmy, la produttrice e presidente della Lucasfilmha parlato del futuro cinematografica della saga di

In occasione dell’uscita de L’ascesa di Skywalker, la Kennedy disse che il team creativo della Lucasfilm si sarebbe preso del tempo per capire come sviluppare il franchise cinematografico. Sono passati otto mesi, e sembra che questo processo sia ben lungi dall’essere completato:

È un processo in continua evoluzione. Quando iniziai il mio incarico alla Lucasfilm, George aveva già parlato con gli attori della saga Carrie Fisher, Harrison Ford e Mark Hamill – c’era una saga che i fan amavano e che lui non aveva mai concluso. Aveva sempre parlato di nove film, ed era pronto a completare quel progetto. Quindi il nostro focus era tutto sull’iniziare a concludere quella saga. E ora invece dobbiamo fare un passo indietro. Sono 40 anni che vengono raccontate storie in quest’universo, e ora siamo sempre più consapevoli che questa è una mitologia che si spalma su 25000 anni, se si pensa alle varie storie raccontate finora tra film, fumetti, libri, videogiochi. Ora abbiamo bisogno del tempo per fare un passo indietro, assorbire veramente ciò che George ha creato e iniziare a pensare la direzione che dovrebbero prendere le cose. È quello che abbiamo fatto in questo periodo, e ci siamo divertiti un sacco incontrando tanti cineasti e talent diversi. Ci sono così tanti fan là fuori, e ci sono così tanti cineasti che sono stati influenzati da Star Wars da così tanto tempo, è un’opportunità fantastica sapere che ci sono persone che vogliono essere coinvolte in tutto questo. Ed è ciò che stiamo facendo.

Ad oggi, sappiamo che Taika Waititi sta scrivendo un nuovo film con Krysty Wilson-Cairns, e sappiamo che Kevin Feige produrrà una pellicola della saga. Infine, sono state fissate tre date d’uscita: dicembre del 2023, del 2025 e 2027. Mancano ancora tre anni al primo film, ma il tempo passa e la speranza dei fan è che la Lucasfilm abbia presto le idee chiare.