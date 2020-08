Il primo trailer diè uscito ormai da alcune ore: i fan lo avranno visto e rivisto, e avranno letto le dichiarazioni del regista Matt Reeves circa il taglio che sta dando al film (resta da girare il 75%, le riprese ripartiranno a settembre).

Molti saranno rimasti sorpresi dall’aspetto di alcuni iconici personaggi DC, alcuni forse nemmeno li avranno riconosciuti: ha destato molto stupore, per esempio, l’irriconoscibile Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot / Pinguino. Reeves ha spiegato che questi personaggi saranno in una fase embrionale e in evoluzione della loro “carriera”, e che saranno molto diversi da come li abbiamo visti finora:

Paul Dano interpreta una versione dell’Enigmista che nessuno ha mai visto nessuno, è un Enigmista in fase “embrionale”, e l’attore sta facendo un lavoro incredibile. Anche Zoe Kravitz interpreta una versione molto originale di Selina Kyle, non si chiama ancora Catwoman ma include anche alcuni elementi iconici dei fumetti che i fan riconosceranno. È il nostro impegno con questo film: fare qualcosa di originale, la “nostra” versione di Batman, ma che rimanga sempre nel contesto. Selina non è ancora Catwoman. Il Pinguino non viene ancora chiamato Pinguino, il personaggio di Colin Farrell si chiama Oswald Cobblepot. Andy Serkis interpreterà una versione molto originale e inedita di Alfred, Jeffrey Wright che sarà una versione completamente inedita di Gordon. John Turturro sarà Carmine Falcone, anche questo molto diverso dal solito.

Ecco quindi che abbiamo preparato una galleria per farvi dare loro uno sguardo migliore (se leggete dal cellulare, mettetelo in orizzontale)!

ROBERT PATTINSON È BRUCE WAYNE / BATMAN

ZOË KRAVITZ È SELINA KYLE / CATWOMAN

PETER SARSGAARD È IL PROCURATORE DISTRETTUALE DI GOTHAM

PAUL DANO È EDWARD NASHTON / L’ENIGMISTA

JEFFREY WRIGHT È JIM GORDON

…LA BATMOBILE È LA BATMOBILE

The Batman uscirà il 1° ottobre 2021.

Regista del film Matt Reeves, l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.