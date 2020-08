ha inserito una piccola easter egg nel primo trailer delladidiffuso ieri durante il panel al DC FanDome : si tratta di un riferimento nientemeno che a

I fan più accaniti lo avranno senza dubbio già scovato, vedendo e rivedendo il trailer nelle ultime ore, ma per chi non lo avesse notato nei primi secondi del filmato, nella scena in cui vediamo la Terra consumata dalla devastazione di Darkseid, un foglietto sembra svolazzare in primo piano. Rallentando, è possibile vedere una carta di Joker.

Il Joker dell’universo di Justice League è Jared Leto (il Batman di Ben Affleck ha infatti un ruolo in Suicide Squad). Difficile pensare che l’attore abbia avuto un cammeo nel film di Zack Snyder, così come non è chiaro come Joker potrebbe avere un ruolo nella storia del film. Sembra quindi che si tratti semplicemente di un riferimento, una strizzatina d’occhio ai fan più attenti.

Ma c’è chi sostiene, invece, che la strizzatina d’occhio sia a David Ayer, regista di Suicide Squad che ha più volte affermato come una “Ayer Cut” del film sarebbe relativamente poco costosa da realizzare e “incredibilmente catartica”, in quanto il suo film “non è mai stato realmente visto”. Potete leggere di più a riguardo qui sotto:

SNYDER CUT: TUTTE LE INFORMAZIONI

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari.

La Snyder Cut sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.