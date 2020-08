Mancano ormai poche ore all’uscita dinei cinema italiani: domani noi di BadTaste festeggeremo il ritorno al cinema partecipando alla proiezione delle 10.30 del mattino e delle 21.00 (durante quest’ultima ci sarà anche una sorpresa) in Sala Energia ad Arcadia Cinema. Il film sarà presentato nello speciale formato 70mm: qualche giorno fa, in occasione dell’evento di vi abbiamo mostrato la gigantesca pizza del film già presente nella sala di proiezione di Melzo . Nelle ultime ore proprio gli amici di Arcadia hanno pubblicato su Facebook alcune immagini della pellicola (non vi preoccupate, non sono spoiler!) che potete vedere qui sotto:

(seleziona 26/8 alle ore 10:30 o 21:00 in Sala Energia)

Negli ultimi giorni anche la Cineteca di Bologna ha aggiunto degli spettacoli in 70mm presso il Cinema Lumiere, e ieri ha condiviso altre immagini della pellicola, che potete vedere qui sotto:

Insomma, l’uscita di Tenet si conferma come un grande momento di celebrazione della sala cinematografica in un periodo in cui il cinema e il teatro sono in forte difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Arcadia Cinema, come vi mostravamo in questo video, ha attuato tutta una serie di misure volte a garantire la più totale sicurezza agli spettatori, permettendo loro di godersi lo spettacolo della visione in sala che lo stesso Nolan ritiene indispensabile: “Credo che di tutti i film che ho fatto questo sia forse quello più orientato verso l’esperienza del pubblico. È un film in cui l’immagine e il sonoro devono essere assaporati al cinema su un grande schermo.”

Tenet: la trama del film di Christopher Nolan

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures in Italia il 26 agosto.