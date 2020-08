Dagli esordi indi Danny Boyle a oggi, il trentenne londinesesi è costruito una carriera sicuramente meritevole di attenzione tanto che, secondo i suoi supporter, sarebbe degno di interpretare un’icona del cinema come James Bond.

Durante gli impegni stampa di The Personal History of David Copperfield, film diretto da Armando Iannucci (Morto Stalin, se ne fa un’altro), Dev Patel ha spiegato di non essere particolarmente interessato alla cosa:

Francamente voto per Idris Elba. Voglio dire, non credo che vorresti davvero vedermi che sfondo una porta con una Walther PPK in mano pronto a salvarti. Sarei una versione da commedia mentre penso che, per una parte come questa, ci voglia una persona davvero adatta alla cosa. Poi di sicuro non vorrei una parte solo perché magari finire a essere un contorno al discorso “aggiungiamo un po’ di diversità a James Bond!”. Non lo troverei appropriato. La scelta di un ruolo ha a che fare col funzionamento di un attore per una data storia e col poter portare genuinità alla parte, capacità d’impersonarla al meglio.

Il film con Dev Patel ha inaugurato il BFI London Film Festival il 2 ottobre 2019.

Del gremito cast fanno parte anche Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi, Ben Whishaw, Paul Whitehouse, Aneurin Barnard, Daisy May Cooper, Morfydd Clark, Benedict Wong, Gwendoline Christie, Anthony Welsh e Rosalind Eleazar.

Il nuovo film di James Bond, No Time to Die, film sarà distribuito dalla MGM con Annapurna negli USA e dalla Universal nel resto del mondo. Tra i luoghi scelti per le riprese la Giamaica, la Norvegia, l’Italia e Londra.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Cosa ne pensate delle considerazioni di Dev Patel su James Bond? Ditecelo nei commenti!