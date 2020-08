Oggi è la giornata di, il film diin arrivo nei cinema europei (la settimana prossima toccherà a quelli americani per lo meno nelle città dove hanno riaperto) e, su Twitter, arriva un endorsement decisamente di peso, quello di Tom Cruise.

La star di Mission: Impossibile, Top Gun e Nato il 4 Luglio ha pubblicato su Twitter un video in cui, dotato di mascherina, lo vediamo andare, insieme a Christopher McQuarrie, a uno screening della pellicola.

Nel testo che accompagna il video, Tom Cruise scrive:

Gran film. Grande schermo. L’ho amato.

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.