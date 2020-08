L’ Hollywood Reporter ha dedicato un lungo profilo a, attrice inglese che gli amanti del cinema più attenti ebbero modo di conoscere nel 1994 col suo film d’esordio diretto da “nostro padre”, Creature del cielo, che con Ragione e sentimento diprima (interpretazione che le valse la sua prima nomination agli Oscar a soli 20 anni) e Titanic dipoi, è diventata una delle star più amate e note.

Nell’articolo pubblicato dal popolare magazine cinematografico, Kate Winslet ha ricordato, fra le tante cose, l’ansia provata per Titanic spiegando come, dopo più di venti anni, abbia trovato un James Cameron profondamente differente sul set dei nuovi Avatar.

Cominciamo proprio da Titanic:

Ero letteralmente terrorizzata a essere onesta. Avevo 21 anni. Non ero pronta per la fama. Non è che stessi cercando di scansarla o evitarla, sia chiaro. Mi sento enormemente grata, privilegiata, orgogliosa e tutte queste cose qua, ma, come attrice, non ne sapevo ancora abbastanza. Dovevo ancora imparare molto. Avevo ricevuto una nomination agli Oscar, ma è una roba che non significa un ca**o. Se non hai le capacità e non credi in te stesso, farai un lavoro di me*da.

Circa l’esperienza con i nuovi Avatar e l’essere tornata a lavorare con James Cameron aggiunge:

Per interpretare la mia parte in Avatar, ho dovuto imparare a immergermi in apnea ed è stata una cosa incredibile. Sono riuscita a resistere per un massimo di sette minuti e quattordici secondi. Una roba folle. Non posso dire altro. Sì, interpreto una persona acquatica […] È stato meraviglioso lavorare ancora con Jim. Il tempo l’ha cambiato profondamente. È diventato padre altre volte ed è diventata una persona più calma. Rilassata. Si vede in maniera alquanto chiara che si sta divertendo di più questa volta.

Come noto, la lavorazione del kolossal in cui Kate Winslet ha recitato di fianco a Leonardo DiCaprio non fu semplicissima, anzi. I rapporti fra le due major produttrici, la Fox e la Paramount, furono mediamente burrascosi, James Cameron si scontrò con entrambi gli studios, il budget aumentava di continuo a dismisura e gran parte dei dirigenti di entrambi gli studios iniziarono a temere un gigantesco flop. Anche la post-produzione si rivelò lunga e difficoltosa.

Sappiamo tutti come è andata a finire poi.

Nei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si aggiungono Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

Ricordiamo che l’emergenza Coronavirus ha costretto la produzione a interrompersi per alcuni mesi. Le riprese in Nuova Zelanda sono riiniziate, ma la Lightstorm Entertainment ha chiesto alla Disney di rinviare i quattro sequel di un anno perchè attualmente è ancora impossibile far ripartire la produzione virtuale in California.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari.

Secondo la nuova scaletta di produzione, la lavorazione di Avatar 2 e Avatar 3 dovrebbe proseguirà fino al 2021, con l’uscita di Avatar 2 fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 il 20 dicembre 2023, Avatar 4 il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

Quanto attendete Avatar 2 e i suoi sequel? Ditecelo nei commenti!