Cheamiè cosa risaputa.

In una nuova intervista rilasciata durante la promozione di Tenet, il regista ha spiegato che nel corso della sua carriera ha sempre, o quasi sempre, cercato di creare delle opere capaci di dare al pubblico le stesse emozioni che lui stesso provò la prima volta che, da bambino, vide al cinema La spia che mi amava (The Spy Who Loved Me) Bond movie del 1977 diretto da Lewis Gilbert, decima pellicola della saga con Roger Moore nei panni dell’iconica spia.

Ecco cosa ha raccontato Christopher Nolan:

Il primo film di James Bond che ricordo di aver visto al cinema è La spia che mi amava, con Roger Moore. Che è ancora uno dei miei preferiti. È un film che cerco di non riguardare troppo spesso. Ma quando l’ho riguardato di recente, l’ho fatto vedere ai miei figli, ho rivissuto quelle emozioni. Mi sa che avevo sette anni quando lo vidi con mio padre al cinema. Quello che ricordo meglio, che è anche quello che ho cercato di conservare da quella esperienza, è la sensazione di avere la possibilità di saltare attraverso lo schermo e di viaggiare in ogni angolo del pianeta vedendo cose straordinarie. Aveva una notevole portata spettacolare. Era escapismo allo stato puro con l’aggiunta di questa sorta di componente fantasy – d’altronde c’era una macchina che diventava un sottomarino e cose di questo genere. Penso di aver speso buona parte della mia carriera alla ricerca di quelle sensazioni e cercando di fornire un’analoga esperienza al pubblico. Riportare le persone a quel senso di meraviglia circa le possibilità di quello che i film possono fare e il dove ti possono accompagnare.

CORRELATO – Christopher Nolan non pensa di essere il salvatore del cinema

Tenet: la trama del film di Christopher Nolan

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film è uscito al cinema grazie alla Warner Bros. Pictures il 26 agosto.