, co-creatore dei Nuovi Mutanti, non ha preso molto bene un errore fatto nei titoli di coda di, dal 3 settembre nei cinema italiani.

La produzione ha infatti fatto un piccolo errore nel riportare il suo nome, ma questa è stata semplicemente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, come evidente nel suo post:

Ero davvero emozionato quando ho scoperto che avrebbero realizzato un film sui Nuovi Mutanti. Ho pensato che renderlo un film horror fosse un’idea interessante, anche se non il miglior modo per presentare i personaggi al grande pubblico. Ma ehi, i miei personaggi in un film! Non avrei mai pensato che potesse succedere. Ma poi sono rimasto deluso quando non hanno messo le trecce a Dani, anche se apprezzo Blu Hunt. Sono rimasto deluso quando non hanno dato i capelli rossi a punta a Rahne, anche se adoro Maisie Williams. Sono rimasto deluso dal fatto che Sam non fosse alto e goffo, anche se apprezzo Charlie Heaton. Ma per lo più sono rimasto deluso che Roberto non fosse basso e con la pelle scura. Ancora un altro esempio di whitewashing a Hollywood. Non ci sono scuse. Ora il film è finalmente uscito e a quanto pare hanno inserito nei titoli di coda un ringraziamento a un co-creatore di nome Bob Macleod. Non si sono neanche scomodati a controllare come si scrivesse il mio nome negli ultimi tre anni. Un errore che non si può sistemare e che sarà così per sempre. Ne ho abbastanza di questo film.

I was very excited when I heard they were making a New Mutants movie. I thought making it into a horror movie was… Pubblicato da Bob McLeod su Venerdì 28 agosto 2020

In risposta poi a un polverone scatenato dal suo post, l’artista ha aggiunto:

Per la cronaca, non ho detto che è un film brutto. Non l’ho visto e credo che sembri un film godibile in realtà. Ho semplicemente espresso il mio disappunto per il fatto che i personaggi non avessero i tratti caratteristici delle immagini che ho creato. È davvero sorprendente che la cosa mi secchi? Specialmente dopo che l’unico personaggio che non ho creato, Magik, è uguale ai fumetti? E il fatto che Henry Zaga non abbia la pelle scura come Sunspot era già stato affrontato dai notiziari, perciò non era niente di nuovo anche se si tratta di un problema vero. Non ho nulla contro Henry Zaga, né come persona né come attore. Mi dispiace che sia rimasto ferito da qualcosa che non dipendeva da lui. Capisco totalmente che Josh Boone sia fan delle opere di Bill Sienkiewicz e non delle mie e che il film sia basato sulla sua storia del Demone Orso, e va bene così. Anche io apprezzo le sue opere. La cosa che più mi ha irritato è stato l’errore nei titoli di coda, cosa che ho scoperto è accaduta molte volte a molti creatori. Ci passerò sopra. Tutti devono darsi una calmata.

La nuova sinossi ufficiale:

In questo terrificante film ricco d’azione basato sui fumetti Marvel, cinque giovani ragazzi dotati di poteri speciali vengono rinchiusi in un istituto segreto per essere sottoposti a trattamenti che, viene detto loro, li curerà dal pericolo che rappresentano per loro stessi e per gli altri. Sono Danielle Moonstar aka Mirage (Blu Hunt), che crea illusioni basandosi sulle paure altrui, Rahne Sinclair (Maisie Williams), che si trasforma nel lupo mannaro Wolfsbane, Sam Guthrie (Charlie Heaton), che, come Cannonball, può volare alla velocità del suono protetto da un campo di forza, Roberto da Costa aka Sunspot (Henry Zaga), che assorbe e incanala il potere del sole, e Illyana Rasputin aka Magik (Anya Taylor-Joy). Sorella minore di Colossus, Magik viene protetta da un’armatura a suo piacimento e può brandire un’arma che amplifica le sue abilità psichiche e superumane. Invitati dalla dottoressa Cecilia Reyes (Alice Braga) a condividere le loro storie su quando si sono manifestati per la prima volta i loro poteri, i cinque “pazienti” si rendono conto di essere in una classe di persone chiamate mutanti, che storicamente sono sempre stati marginalizzati e temuti. Nel raccontare le storie delle loro origini, le loro memorie sembrano tramutarsi in terrificanti realtà. Presto, si interrogheranno su cosa sia reale e cosa non lo sia: diventa sempre più chiaro che l’istituto non è ciò che sembra. Ora la domanda è: perché sono tenuti prigionieri? E chi sta cercando di distruggerli?

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

I 20th Century Studios hanno sviluppato il film con Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) alla produzione, assieme a Lauren Shuler Donner. Il regista Josh Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.