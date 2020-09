Il nostro lettore Andrea navicella ci segnala la sua creazione che ci mostra come sarebbe stato, l’immortale capolavoro di James Cameron, se fosse stato diretto dacon uno stile e un montaggio simili a quelli adottati per, la sua ultima fatica cinematografica.

Potete ammirare il video direttamente qua sotto:

TITATIT Inviato da Andrea Navicella Filmaker Pubblicato da La vita di un montatore video su Mercoledì 2 settembre 2020

Se avete già visto Tenet, avrete sicuramente avuto modo di “assaporare” il particolare montaggio della pellicola. Una questione, quella del montaggio di Tenet, di cui ha parlato qualche giorno fa lo stesso Christopher Nolan che, per la prima volta, si è trovato a non poter lavorare col suo abituale montatore, Lee Smith, ma con la montatrice di Manchester by the Sea, Hereditary, Marriage Story Jennifer Lame:

Questa prima volta lavorativa con Jen Lame è stata un vero piacere. La prima volta che abbiamo parlato le ho detto scherzando che, per un editor, questo potrebbe essere il film più complicato di sempre da montare anche se credo che probabilmente ora non se la sentirebbe di smentire questa cosa [ride, ndr.]. Far funzionare tutti gli aspetti della rappresentazione del tempo che corre in direzioni differenti ha significato andare ben oltre quello che stava scritto sulla pagina poiché l’esecuzione effettiva dipendeva dal successo della traduzione visiva del tutto.

Tenet: la trama del film di Christopher Nolan

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film è uscito al cinema grazie alla Warner Bros. Pictures il 26 agosto.

