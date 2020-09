La pagina Facebook LEGO della Corea del Sud ha pubblicato (e poi rimosso) le prime immagini del nuovo set LEGO dedicato all’universo di. Il set in questione è il numero 75290 ed è dedicato all’iconicadel porto spaziale di Mos Eisley apparsa in

Il set conterrà ben 3187 e il lancio sul mercato dell’oggetto dovrebbe essere previsto per il 16 settembre.

Trovate le immagini del set qua sotto:

Qua sotto potete trovare la sinossi ufficiale di Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza:

Circa vent’anni dopo la nascita dell’Impero, il giovane contadino Luke Skywalker (Mark Hamill) incontra Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness), che per anni ha vissuto in esilio sul pianeta deserto Tatooine. Obi-Wan introduce Luke all’addestramento Jedi raccontandogli la storia della battaglia dei Ribelli contro l’Impero e del grande potere conosciuto come la Forza. Molto presto Luke, Obi-Wan, il carismatico mercenario Ian Solo (Harrison Ford) e il suo compagno Wookie Chewbecca uniscono le forze per salvare la Principessa Leila (Carrie Fisher) dall’enorme nave da guerra dell’Impero, la Morte Nera, comandata da Dart Fener.