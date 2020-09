Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

fuma una pipa a forma di T-800 dal franchise di Terminator.

Come segnala il DailyMail.uk l’attore ha notato su Reddit la foto del prodotto fatto a mano e si è subito attivato per contattare l’artista per comprarlo. L’artista in questione, RadonLab, ha quindi proposto all’attore di regalargli l’oggetto senza nessun compenso. E così è stato.

L’attore ha ricevuto la peculiare pipa, come potete vedere dalle foto pubblicate online da RadonLab:

Terminator pipe for Arnold birthday! pic.twitter.com/99oBgshEup — Radon Lab (@RadonWeber) September 3, 2020

Ricordiamo che Arnold Schwarzenegger è apparso di recente in Terminator: Destino Oscuro.

Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna, Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger figurano nel cast. La pellicola, ricordiamo, si pone come vero e proprio sequel dei prime due, leggendari episodi della saga.

David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che hanno lavorato a stretto contatto Ellison e Cameron, figurano tra gli sceneggiatori.

FONTI: Twitter, DailyMail.uk