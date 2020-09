Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Dune di Denis Villeneuve

Ieri abbiamo finalmente ammirato il primo trailer di, attesissimo film diretto dain arrivo, teoricamente, il 18 dicembre nelle sale americane. Il teoricamente si deve al fatto che, con la pandemia di nuovo Coronavirus in corso, la strategia distributiva della Warner potrebbe nuovamente cambiare come vi abbiamo spiegato ieri: qualora lo studio dovesse decidere di rimandare l’uscita di Wonder Woman 1984, potrebbe innescarsi l’ennesimo effetto domino ( ecco tutti i dettagli ).

Il trailer, che potete vedere o rivedere qua, ha generato notevole interesse e, fra le voci che si sono fatte sentire su Twitter, c’è anche quella del profilo Twitter Ufficiale di Amazon Prime Video che ha deciso di manifestare il proprio apprezzamento… con un piccolo trolling.

Il tweet in cui possiamo leggere “Ho amato il trailer di Dune” è accompagnato da una serie di scatti desertici non del Paul Atreides di Timothée Chalamet, ma del Kylo Ren di Adam Driver. Scatti relativi a scene girate a Wadi Rum, valle della Giordania meridionale che ha ospitato la lavorazione di entrambi i blockbuster, Dune e Star Wars: l’ascesa di Skywalker.

Non è poi un mistero il fatto che la saga di George Lucas abbia anche tratto alcuni spunti dall’epopea letteraria di Frank Herbert.

Loved the Dune trailer! pic.twitter.com/yBpLVXVHGu — Prime Video (@PrimeVideo) September 9, 2020

Dune è uno dei progetti più importanti del 2020 per la Warner Bros., e la major sta già sviluppando il sequel.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

La data di uscita del film nelle sale americane è fissata, per i momento, al 18 dicembre.