Justice League di Zack Snyder 16 novembre 2017

In occasione del DC FanDome la Warner Bros ha proposto una nuova anticipazione sulladi, questa volta svelando un assaggio delle nuove musiche composte da Tom Holkenborg, ovvero Junkie XL.

Holkenborg è comparso durante un panel e ha fatto ascoltare una piccola parte della colonna sonora:

Sono entusiasta di essere tornato a lavorare per terminare Justice League con Zack Snyder, la Zack Snyder cut. Non riesco a dirvi quanto sono entusiasta. Ma c’è moltissimo lavoro da fare, ovviamente, anche se buona parte di questo lavoro l’ho già fatto. Al momento, sto finendo una scena d’azione utilizzando il nuovo tema di Justice League, e voglio farvene sentire un pezzetto:

I fan hanno già montato la musica su una porzione del teaser del film:

Snyder e Holkenborg hanno lavorato in passato a Batman v Superman, dove Hans Zimmer ha co-composto le musiche. Zimmer inizialmente doveva scrivere le musiche di Justice League, ma è stato rimpiazzato da Holkenborg, a sua volta rimpiazzato da Danny Elfman nella versione finale del film.

SNYDER CUT: TUTTE LE INFORMAZIONI

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021: Snyder sta terminando la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari.

La pellicola sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.