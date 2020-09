Sei accreditato nella canzone che i Run DMC incisero per Ghostbusters 2, come mai?

Loro scrissero la parte rap e poi mi chiesero i diritti della canzone originale. Ecco un altro esempio di canzone che non è riuscita a decollare. La gente voleva quella originale. Speriamo succeda in futuro, anche perché non credo sarà nel prossimo film visto che non hanno i diritti per usarla in quel film.

Non ti hanno contatto per Ghostbusters: Legacy?

No. Magari per uno dei film successivi, ma probabilmente sarò troppo vecchio per quel momento e finirò per dover fare il fantasma se aspettano ancora.