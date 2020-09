Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Solo: a Star Wars Story di Ron Howard, Phil Lord, Chris Miller 23 maggio 2018

In una recente intervista con Total Film è tornato a parlare di

L’attore ha definito l’esperienza sul set di un film di Guerre stellari “un’avventura meravigliosa” ma anche un’esperienza formativa sulla percezione errata dell’insuccesso del film promossa dalla stampa:

Quel film non è andato bene come altri film di Star Wars, ma è andato bene come film. È stata un po’ una via di mezzo, quindi non particolarmente degno di nota. Eppure anche nel caso di migliori giornali c’è una pressione intensa, a volte, a essere o celebrativi o catastrofici.

Stando all’attore, il film è stato definito un buco nell’acqua nonostante abbia raggiunto quota 393 milioni di dollari:

Credo sia davvero pericoloso, caz*o, specialmente quando riguarda cose che sono davvero importanti, come il mondo in cui viviamo. Un titolo che dice: “le cose sono complicate, ci sono aspetti positivi e negativi” non ottiene risultati emotivi. Credo ci sia bisogno di fare un passo indietro e riflettere sul modo in cui le nostre emozioni vengono manipolate dalle notizie che ci sommergono.

Solo: A Star Wars Story è uscito il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola è incentrata su un giovane Han ed è ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars Story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.