Gatta da pelare in vista per la Universal e Gary Oldman a causa di L’ora più buia (Darkest Hour), il film biografico sudiretto da(Pan, Espiazione).

Come riportato da Deadline, uno sceneggiatore di History Channel – Ben Kaplan – ha citato in giudizio l’attore protagonista del film Gary Oldman e la NBCUniversal con l’accusa di aver copiato

“I componenti dell’industria cinematografica sapevano che il signor Kaplan aveva scritto una sceneggiatura per un film su Winston Churchill e stava progettando di lavorare al film” si legge nella causa. Stando all’accusa, la produzione avrebbe usato elementi di quella sceneggiatura per il film arrivato in sala vincitore di due premi Oscar e conquistando 150 milioni di dollari al botteghino.

A quanto pare, inoltre, lo stesso Oldman avrebbe posato gli occhi su una delle sceneggiature di Kaplan pur non avendo concordato di partecipare al suo film.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, ma la Universal non ha voluto commentare la notizia.

Il film, scritto da Anthony McCarten (La Teoria del Tutto), vede come protagonista Gary Oldman nei panni del celebre stratega e Primo Ministro britannico. Lungo la sua vita Churchill ricoprì svariate cariche politiche nel suo paese e vinse persino e il Premio Nobel per la Letteratura nel 1953 per i suoi scritti storici, oltre ad aver guidato la Gran Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale.

Del cast fanno parte anche John Hurt (Neville Chamberlain), Lily James (la segretaria di Churchill), Ben Mendelsohn (Re Giorgio VI) e Kristin Scott Thomas (Clementine, la moglie di Churchill).

La pellicola è arrivata al cinema a gennaio 2018, ecco la sinossi ufficiale: