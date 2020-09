Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Deadline riporta in esclusiva che dopo una lotta con altri studi, la Universal Pictures si è aggiudicata la lavorazione di un film senza titolo connei panni di uno stuntman.

Alla regia David Leitch, per cui si tratta di un progetto personale. Regista di Atomica bionda, Deadpool 2 e Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Leitch ha iniziato la sua carriera a Hollywood proprio come stuntman. Drew Pierce, che ha scritto Hobbs & Shaw, si occuperà della sceneggiatura.

Guymon Casady figurerà come produttore con la sua Entertainment 360, assieme a Gosling e al suo collega della 87North Kelly McCormick. Tra gli altri studi che si sono scontrati per accaparrarsi il progetto c’erano Netflix, la Paramount e la MGM.

Leitch e Ryan Gosling sono particolarmente impegnati, ma sembra che questo film sarà tra i primi a entrare in produzione.

Il regista è al momento impegnato nella pre-produzione del film d’azione Bullet Train con Brad Pitt, mentre l’attore ha l’agenda bella piena. Dovrà recitare in Project Hail Mary, adattamento cinematografico del nuovo romanzo di fantascienza dell’autore di Sopravvissuto – The Martian, Andy Weir; poi sarà con Chris Evans nel film Netflix più costoso fino ad oggi diretto dai fratelli Russo e anche in The Wolfman.

