Justice League di Zack Snyder 16 novembre 2017

Nonostante all’inizio fosse stato categoricamente escluso, alla fine sembra proprio chetornerà in teatro di posa per alcune riprese aggiuntive per la sua “Snyder Cut” di Justice League.

La notizia arriva dall’Hollywood Reporter, che cita fonti interne allo studio secondo cui il regista tornerà sul set a ottobre con Ben Affleck, Gal Gadot e Henry Cavill. L’unica incognita al momento resta Ray Fisher, che è coinvolto in alcune indagini con WarnerMedia dopo le sue accuse nei confronti di Joss Whedon e di Jon Berg e Geoff Johns. Snyder ha un ottimo rapporto con l’attore, perciò farà indubbiamente pressioni per averlo nel cast di ritorno.

Le riprese aggiuntive dovrebbero durare circa una settimana a ottobre, perciò non dovrebbe trattarsi di nulla di colossale. Quello che sarà colossale, a quanto pare, sarà il budget: a dispetto dei 30 milioni inizialmente dichiarazioni, The Wrap sostiene che riportare sul set gli attori principali e ultimare gli effetti visivi e il resto della post-produzione richiederà 70 milioni di dollari.

Il Reporter precisa che Fisher è ancora in trattative per un cammeo in The Flash, che sarà girato l’anno prossimo. In una versione iniziale della sceneggiatura Cyborg aveva un ruolo molto attivo, mentre nella versione attuale la sua presenza sarà richiesta in non più di tre scene. Delle fonti sostengono che lo studio per questa breve apparizione avrebbe fatto una generosa offerta all’attore, ma gli agenti avrebbero rifiutato chiedendo il doppio, portando le trattative in fase di stallo per settimane.

SNYDER CUT: TUTTE LE INFORMAZIONI

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021: Snyder sta terminando la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari.

La pellicola sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.