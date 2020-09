Credo che con la corrente femminile attuale – parlo del come si vedono e della maniera in cui si auto rappresentano come esseri umani – per lo meno con le donne con cui sono in contatto, c’è la completa consapevolezza delle proprie capacità. Una cosa che vedi effettivamente trasudare in questo film, sia con i personaggi femminili che c’erano già che con quelli nuovi, come il mio. C’è questa sensazione di emancipazione che è importante percepire quando vai al lavoro, ma che è anche fondamentale da comunicare ai giovani. Sapevo bene chi era Nomi perché ne ho parlato direttamente con Barbara Broccoli e Cary Fukunaga. Mi hanno spiegato chi volevano che fosse, ma io stessa ho spiegato come volevo che fosse. E, nel mentre, ne ho discusso anche con gli sceneggiaori e Phoebe Waller-Bridge che ha fatto delle cose straordinarie collaborando con noi. Quello che ho visto è una donna con capacità d’azione, potente, impegnata, convinta di essere la migliore presso l’MI6. È una donna nera, è lungimirante. È unica e ha diverse frecce al proprio arco da sfruttare nel prosieguo della sua carriera. Quando l’ho letta sulla pagina scritta mi sembrava già tutto realizzato in modo splendido, non ho avvertito la necessità di aggiungere chissà cosa. Era un personaggio pronto a essere preso e ho cercato di fare il mio meglio per dare forma a quello che avevano già creato.