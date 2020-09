Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Proprio recentemente abbiamo vistoin un peculiare spot di Uber Eats.

Inutile sottolineare che i due attori rappresentano in maniera immediata due dei più amati universo del mondo dell’intrattenimento, quelli di Star Wars e di Star Trek.

E proprio parlando con Men’s Journal Patrick Stewart ha rivelato che non gli dispiacerebbe affatto se questi due universi entrassero in contatto in un possibile crossover:

Ammetto che, almeno noi di Star Trek, abbiamo fantasticato su un possibile universo combinato tra Star Wars e i film di Star Trek. Sono state tirate in ballo molte idee per combinare questi due universi iconici e vedere tutti questi fantastici personaggi che entrano in contatto. Personalmente ne sarei entusiasta.

L’attore ha anche spiegato cosa potrebbe accadere se Jean-Luc Picard e Luke Skywalker si incontrassero:

Penso che Picard vorrebbe vedere Luke Skywalker nel suo equipaggio, ma lo terrebbe d’occhio con attenzione. Perché possiede alcuni tratti della personalità che vorrebbe tenere d’occhio.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, gli altri film della saga e le varie serie animate di Star Wars sono disponibili su Disney+, la piattaforma streaming della Disney.

Nel cast del film abbiamo ritrovato Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Il lungometraggio è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 18 dicembre e ha incassato, a livello globale, 1.074 milioni di dollari.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere in futuro un crossover tra questi due universi cinematografici? Diteci la vora nei commenti qua sotto!