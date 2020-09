Con una svolta di trama decisamente inattesa, la Blumhouse e la Columbia hanno deciso di anticipare l’uscita del reboot di, film a tema horror soprannaturale uscito nelle sale nel 1996.

Il film, previsto per l’uscita al cinema nel 2021, arriverà invece direttamente in streaming, su Amazon Prime Video il 27 ottobre, giusto in tempo per Halloween.

La notizia arriva da Bloodydisgusting che ha notato la cosa nel comunicato stampa relativo ai nuovi arrivi. Non è ancora chiaro se si tratterà di un contenuto a pagamento o se arriverà come esclusiva nel catalogo della piattaforma streaming (al momento né Sony né Blumhouse hanno confermato la data).

Nel cast del nuovo film troviamo Cailee Spaeny (Pacific Rim: La Rivolta), Gideon Adlon (The Society), Lovie Simone (Selah & the Spades), Zoey Luna (15: A Quinceañera Story) e David Duchovny (X-Files).

Nel film originale c’erano Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell, Rache True, Skeet Ulrich, Christine Taylor e Breckin Meyer.

Scritto, diretto e prodotto da Zoe Lister-Jones, Giovani streghe – che da oggi ha un cast – non ha ancora una data d’uscita. Al momento non è neanche chiaro quando e dove partiranno le riprese, ma vi terremo aggiornati.

Ecco la sinossi del film originale:

Arrivata a Los Angeles, la giovane studentessa Sarah viene a contatto, nella scuola cattolica che frequenta, con tre giovani dedite alla stregoneria: Nancy, che vive miseramente con un patrigno ubriacone ed una madre con la quale litiga sovente, Bonnie, con la schiena rovinata dalle ustioni che un incidente d’automobile le ha procurato, Rochelle, una giovane nera imbranata nei tuffi e presa in giro dalla bionda e razzista Laura Lizzie. Entrata a far parte del gruppo, che ha notato le sue doti particolari, Sarah pronuncia un incantesimo per far innamorare il giovane Chris, Bonnie riesce a guarire dalle ustioni, Nancy riesce a liberarsi del patrigno che lascia eredi lei e la madre di una considerevole somma, Rochelle si vendica di Laura facendole venire una malattia che le fa cadere i capelli. Chris insiste nel voler uscire con Sarah, ma quando tenta di abusare di lei la giovane fugge e si confida con le amiche. Poi Nancy raggiunge Chris ad una festa ed abusa di lui trasformandosi in Sarah, che sopraggiunge per assistere al suicidio del giovane, frastornato da quanto sta accadendo. Successivamente Sarah è decisa ad uscire dal gruppo, ma le altre la minacciano di morte. Invano lei si rifugia da Lirio, una venditrice di amuleti che la consiglia di confidare nella madre defunta, anch’essa strega. Le tre allestiscono una spaventosa serie di incantesimi con serpi e vermi vari in casa di Sarah, finché appellandosi alla defunta genitrice, che la osserva dalla fotografia, Sarah non pronuncia l’incantesimo adatto, ed assume la forza dell’antico dio Manon, togliendo i poteri a Bonnie e Rochelle e rendendo inoffensiva Nancy, che ha tentato di eliminarla, punendola con la pazzia e la reclusione in un istituto.