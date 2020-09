In occasione di una recente intervista,ha ricordato, scomparso alcune settimane fa a causa di un cancro. L’attore non conosceva l’interprete di Pantera Nera molto bene, ma ha comunque voluto omaggiarlo ripensando al loro primo incontro.

Era durante un pranzo e Gunn non sapeva quale fosse il modo migliore per presentarsi:

A fine pranzo sentii queste mani sulla schiena e c’era Chadwick a darmi delle pacche sulla schiena. Mi disse: “Come va, Sean? Ti trattano bene? Va tutto bene qui?” e io: “Sì, sì, grazie!”. Ero scosso. Non parlammo, non dicemmo altro, ma ricordo di aver pensato: “Sa chi sono, sa che sono appena arrivato e si è preoccupato di come stesse andando”. Non ho altro da dire, ma credo fosse un ragazzo fantastico, avrei voluto trascorrere più tempo con lui.